Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о дипсобственности России в США

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Москва, 1 июня. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков переадресовал вопрос о российской дипломатической собственности в США к министерству иностранных дел России.

Так, на просьбу журналистов уточнить, устроит ли Москву намерение США вернуть российскую дипломатическую собственность без сохранения принципа неприкосновенности, представитель Кремля сказал: «Я переадресовываю вас в Министерство иностранных дел с этим вопросом».

Напомним, 23 мая российское правительство предупредило США о возможных ответных мерах в связи с изъятием американскими властями российской дипломатической собственности.