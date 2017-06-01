Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

13:07  1 Июня 2017
430

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

Почти год назад была расформирована Федеральная миграционная служба, а в министерстве внутренних дел РФ создано новое ведомство — управление по вопросам миграции МВД России. Начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник МВД Владимир Минченко эксклюзивно в интервью Федеральному агентству новостей раскрывает некоторые секреты работы своей структуры.

— Владимир Леонидович, миграционная служба периодически становится красной тряпкой: много мигрантов — плохо, все рабочие места заняли; мало — тоже плохо, работать некому. Гражданство России получить легко — плохо, террористы приедут; нелегко — тоже плохо, честные жители бывшего СССР не могут легализоваться, то можно получать заграничные паспорта через многофункциональные центры (МФЦ) — то нельзя. То можно, но только подавать документы, то нельзя — но не для всех. Как же вы работаете в такой обстановке?

— Половина ваших вопросов, к сожалению, не по адресу, они политические, а это не мое ведомство. Мы — исполнители, мы не вправе обсуждать политическую составляющую. Но я считаю, со своей работой мы полностью справляемся и поставленные задачи выполняем.

— Хорошо, тогда вопрос поконкретнее. Известно, что в феврале 2017 года во всех МФЦ (по крайней мере, в Санкт-Петербурге) прекратили оформлять документы на паспорта РФ впервые получающим удостоверение гражданина, в том числе 14-летним. Чем это вызвано?

— Наше законодательство обязывает нас контролировать, чтобы в стране незаконным образом не смогли легализоваться и стать гражданами РФ малолетние с иным гражданством. И этот вопрос должны решать именно мы, так как законодательство не дает этот вопрос на откуп другим структурам — пусть и государственным, но не имеющим отношения к силовому блоку. Кроме того, мы стараемся вручать паспорта гражданина РФ впервые получающим в торжественном обстановке, а структура МФЦ к этому не всегда располагает.

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

— А почему в МФЦ можно лишь оформить заграничные паспорта, и только старого образца?

— Подать документы на оформление загранпаспорта можно и через МФЦ, и через портал госуслуг. Но закон пока не предусматривает выдачу документов через многофункциональный центр. Процедура выполняется нашими сотрудниками. Но сейчас Госдума рассматривает в первом чтении закон о возможности выдачи заграничного паспорта старого образца также и через МФЦ. Если закон будет принят, это значительно разгрузит нашу службу. По крайней мере, паспорта старого образца полностью уйдут в многофункциональные центры.

— Еще одна проблема, за которую часто критикуют миграционную службу: то, что очереди из желающих легализоваться мигрантов якобы чуть ли не сознательно спровоцированы, чтобы выуживать из них деньги. Мои коллеги обожают снимать и публиковать кадры, как толпы мигрантов где-то на фоне решеток давятся в очереди в пресловутом Едином центре документов на улице Красного Текстильщика.

— Мигрантов, прибывающих к нам, меньше не становится, разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности и пребывание в РФ выдаются всем желающим. И получить все необходимые бумаги для работы и легализоваться людям стало действительно значительно проще. Практически ликвидирована коррупционная составляющая, все происходит прозрачно. Мы видим проблему, главным образом, в другом: в вынужденном скоплении людей в небольшом пространстве — те самые кадры, которые так любят ваши коллеги. Но мы это решаем: разводим прием мигрантов по другим частям города, увеличиваем часы приема. А эти кадры — это все ситуация утренняя, с утра действительно много народу. Но к обеду вся очередь пропадает. Кроме того, решается вопрос о скором строительстве в Петербурге нового миграционного центра с удобной логистикой и просторными комфортными помещениями. И это вопрос самого ближайшего будущего.

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

— Вы говорите, ситуация утренняя. Но люди и приходят пораньше, чтобы номерки не закончились...

— Никаких номерков давно нет, эти очереди — на выдачу готовых документов, и все хотят побыстрее. Мы пробовали открываться в 08.00 утра — тогда они к 07.00 приезжают. А сдают документы мигранты в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. Это государственное предприятие, которое работает с юридическими лицами.

— Но при этом Интернет полон предложений по оформлению документов для иностранцев. Предлагают сделать чуть ли не паспорт гражданина РФ за пару дней... Это, видимо, все по аналогии с коммерческими предложениями 5–1​0-летней давности от посреднических компаний сделать заграничный паспорт за три дня?

— Это все чистый лохотрон и мошенничество. Позиция государства сейчас направлена на то, чтобы у госструктур не было никакого слияния с коммерческими компаниями. Когда есть соответствующие документы, обосновывающие необходимость срочно оформить паспорт, мы идем навстречу и это делаем. Но без дополнительных денег. В последнее время, например, некие фирмы предлагают заполнение документов через портал госуслуг. Люди, которым не хочется самим заполнять анкеты и «бумажки», дают им доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг, те за них заполняют документы, а потом сообщают, что якобы где-то с кем-то договорились и надо просто прийти к определенному часу в управление по вопросам миграции и получить документы. А это положено и так, причем совершенно бесплатно. В Петербурге в ближайшее время в метро появится ролик, призывающий не доверять мошенникам такого типа и не пользоваться услугами посредников.

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

— А как же официальные посредники в виде тех, кто предоставляет платные услуги по оформлению документов в Едином центре документов на Красного Текстильщика?

— Они заполняют лишь анкеты, но не более того.

— Довольно часто приходится слышать жалобы на то, что приезжие из стран Средней Азии удивительно быстро получают гражданство РФ, а вот другие граждане бывшего СССР из Украины, Белоруссии, Армении и так далее годами ждут получения российского паспорта. К примеру, недавняя история с террористом, устроившим взрыв в метро Петербурга. Он ведь был гражданином России. Как такое может быть?

— На данный момент у нас оформлено документов на гражданство РФ на 16% больше, чем в прошлом году. На первых местах — выходцы из Украины, Армении, Казахстана. Так что это не та проблема, поверьте.

— А почему вообще такие сложности со вступлением в гражданство РФ? У нас и так населения не хватает, принимали бы всех желающих.

— Такая процедура, как вы помните, существовала и продлевалась несколько раз. Последний раз — в 2011-2012 годах. И все, кто тогда хотел получить гражданство России, его получили. Кстати, и отец того самого террориста как раз получал гражданство РФ по упрощенному сценарию. Достаточно было предъявить документы, что родился на территории бывшего СССР. Но тогда это было актуально.

Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

— Как вы считаете, какого типа критика вашей структуры со стороны общества, журналистов необъективна? И что необходимо сделать, чтобы работать вам и нам конструктивно?

— Наверное, раздражает погоня за жареными фактами, когда до конца не разбираются и не выслушивают обе стороны. В некоторых случаях бывает, что непроверенная информация выходит в свет, и выдается за правду. Есть специфическая категория людей, которые получают удовольствие, когда нагнетают побольше жути и направляют ее на чиновников или силовиков. Я знаю такую категорию — по любому поводу люди хватаются за телефон и вызывают журналистов.

— Скажите честно, по вашей структуре сильно ударило сокращение числа сотрудников МВД?

— К счастью, сотрудники МВД от реформы не пострадали, сокращение коснулось госслужащих, что позволило сохранить основное ядро профессионалов. Работать было бы тяжелее, если бы не активное внедрение в нашу трудовую жизнь электронного правительства и порталов госуслуг. Начало работы было непростым. Но справляемся.

#минченко
Мария Александрова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть