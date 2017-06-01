Глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти: Не доверяйте мошенникам оформление документов

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Почти год назад была расформирована Федеральная миграционная служба, а в министерстве внутренних дел РФ создано новое ведомство — управление по вопросам миграции МВД России. Начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник МВД Владимир Минченко эксклюзивно в интервью Федеральному агентству новостей раскрывает некоторые секреты работы своей структуры.

— Владимир Леонидович, миграционная служба периодически становится красной тряпкой: много мигрантов — плохо, все рабочие места заняли; мало — тоже плохо, работать некому. Гражданство России получить легко — плохо, террористы приедут; нелегко — тоже плохо, честные жители бывшего СССР не могут легализоваться, то можно получать заграничные паспорта через многофункциональные центры (МФЦ) — то нельзя. То можно, но только подавать документы, то нельзя — но не для всех. Как же вы работаете в такой обстановке?

— Половина ваших вопросов, к сожалению, не по адресу, они политические, а это не мое ведомство. Мы — исполнители, мы не вправе обсуждать политическую составляющую. Но я считаю, со своей работой мы полностью справляемся и поставленные задачи выполняем.

— Хорошо, тогда вопрос поконкретнее. Известно, что в феврале 2017 года во всех МФЦ (по крайней мере, в Санкт-Петербурге) прекратили оформлять документы на паспорта РФ впервые получающим удостоверение гражданина, в том числе 14-летним. Чем это вызвано?

— Наше законодательство обязывает нас контролировать, чтобы в стране незаконным образом не смогли легализоваться и стать гражданами РФ малолетние с иным гражданством. И этот вопрос должны решать именно мы, так как законодательство не дает этот вопрос на откуп другим структурам — пусть и государственным, но не имеющим отношения к силовому блоку. Кроме того, мы стараемся вручать паспорта гражданина РФ впервые получающим в торжественном обстановке, а структура МФЦ к этому не всегда располагает.

— А почему в МФЦ можно лишь оформить заграничные паспорта, и только старого образца?

— Подать документы на оформление загранпаспорта можно и через МФЦ, и через портал госуслуг. Но закон пока не предусматривает выдачу документов через многофункциональный центр. Процедура выполняется нашими сотрудниками. Но сейчас Госдума рассматривает в первом чтении закон о возможности выдачи заграничного паспорта старого образца также и через МФЦ. Если закон будет принят, это значительно разгрузит нашу службу. По крайней мере, паспорта старого образца полностью уйдут в многофункциональные центры.

— Еще одна проблема, за которую часто критикуют миграционную службу: то, что очереди из желающих легализоваться мигрантов якобы чуть ли не сознательно спровоцированы, чтобы выуживать из них деньги. Мои коллеги обожают снимать и публиковать кадры, как толпы мигрантов где-то на фоне решеток давятся в очереди в пресловутом Едином центре документов на улице Красного Текстильщика.

— Мигрантов, прибывающих к нам, меньше не становится, разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности и пребывание в РФ выдаются всем желающим. И получить все необходимые бумаги для работы и легализоваться людям стало действительно значительно проще. Практически ликвидирована коррупционная составляющая, все происходит прозрачно. Мы видим проблему, главным образом, в другом: в вынужденном скоплении людей в небольшом пространстве — те самые кадры, которые так любят ваши коллеги. Но мы это решаем: разводим прием мигрантов по другим частям города, увеличиваем часы приема. А эти кадры — это все ситуация утренняя, с утра действительно много народу. Но к обеду вся очередь пропадает. Кроме того, решается вопрос о скором строительстве в Петербурге нового миграционного центра с удобной логистикой и просторными комфортными помещениями. И это вопрос самого ближайшего будущего.

— Вы говорите, ситуация утренняя. Но люди и приходят пораньше, чтобы номерки не закончились...

— Никаких номерков давно нет, эти очереди — на выдачу готовых документов, и все хотят побыстрее. Мы пробовали открываться в 08.00 утра — тогда они к 07.00 приезжают. А сдают документы мигранты в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. Это государственное предприятие, которое работает с юридическими лицами.

— Но при этом Интернет полон предложений по оформлению документов для иностранцев. Предлагают сделать чуть ли не паспорт гражданина РФ за пару дней... Это, видимо, все по аналогии с коммерческими предложениями 5–1​0-летней давности от посреднических компаний сделать заграничный паспорт за три дня?

— Это все чистый лохотрон и мошенничество. Позиция государства сейчас направлена на то, чтобы у госструктур не было никакого слияния с коммерческими компаниями. Когда есть соответствующие документы, обосновывающие необходимость срочно оформить паспорт, мы идем навстречу и это делаем. Но без дополнительных денег. В последнее время, например, некие фирмы предлагают заполнение документов через портал госуслуг. Люди, которым не хочется самим заполнять анкеты и «бумажки», дают им доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг, те за них заполняют документы, а потом сообщают, что якобы где-то с кем-то договорились и надо просто прийти к определенному часу в управление по вопросам миграции и получить документы. А это положено и так, причем совершенно бесплатно. В Петербурге в ближайшее время в метро появится ролик, призывающий не доверять мошенникам такого типа и не пользоваться услугами посредников.

— А как же официальные посредники в виде тех, кто предоставляет платные услуги по оформлению документов в Едином центре документов на Красного Текстильщика?

— Они заполняют лишь анкеты, но не более того.

— Довольно часто приходится слышать жалобы на то, что приезжие из стран Средней Азии удивительно быстро получают гражданство РФ, а вот другие граждане бывшего СССР из Украины, Белоруссии, Армении и так далее годами ждут получения российского паспорта. К примеру, недавняя история с террористом, устроившим взрыв в метро Петербурга. Он ведь был гражданином России. Как такое может быть?

— На данный момент у нас оформлено документов на гражданство РФ на 16% больше, чем в прошлом году. На первых местах — выходцы из Украины, Армении, Казахстана. Так что это не та проблема, поверьте.

— А почему вообще такие сложности со вступлением в гражданство РФ? У нас и так населения не хватает, принимали бы всех желающих.

— Такая процедура, как вы помните, существовала и продлевалась несколько раз. Последний раз — в 2011-2012 годах. И все, кто тогда хотел получить гражданство России, его получили. Кстати, и отец того самого террориста как раз получал гражданство РФ по упрощенному сценарию. Достаточно было предъявить документы, что родился на территории бывшего СССР. Но тогда это было актуально.

— Как вы считаете, какого типа критика вашей структуры со стороны общества, журналистов необъективна? И что необходимо сделать, чтобы работать вам и нам конструктивно?

— Наверное, раздражает погоня за жареными фактами, когда до конца не разбираются и не выслушивают обе стороны. В некоторых случаях бывает, что непроверенная информация выходит в свет, и выдается за правду. Есть специфическая категория людей, которые получают удовольствие, когда нагнетают побольше жути и направляют ее на чиновников или силовиков. Я знаю такую категорию — по любому поводу люди хватаются за телефон и вызывают журналистов.

— Скажите честно, по вашей структуре сильно ударило сокращение числа сотрудников МВД?

— К счастью, сотрудники МВД от реформы не пострадали, сокращение коснулось госслужащих, что позволило сохранить основное ядро профессионалов. Работать было бы тяжелее, если бы не активное внедрение в нашу трудовую жизнь электронного правительства и порталов госуслуг. Начало работы было непростым. Но справляемся.