Песков не стал раскрывать основные темы выступления Путина на ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. В пятницу, 2 июня, на ПМЭФ выступит глава российского государства Владимир Путин. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, нет никаких анонсов относительно основных идей, с которыми выступит лидер РФ.

Песков отметил, что Путин сегодня вечером продолжит работать над своей речью.

Напомним, в Петербурге стартовал ПМЭФ-2017, который завершится 3 июня.