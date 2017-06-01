Песков не стал раскрывать основные темы выступления Путина на ПМЭФ
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Санкт-Петербург, 1 июня. В пятницу, 2 июня, на ПМЭФ выступит глава российского государства Владимир Путин. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, нет никаких анонсов относительно основных идей, с которыми выступит лидер РФ.
Песков отметил, что Путин сегодня вечером продолжит работать над своей речью.
Напомним, в Петербурге стартовал ПМЭФ-2017, который завершится 3 июня.
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