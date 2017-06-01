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Экономика
Глава «АвтоВАЗа» рассказал на ПМЭФ о серьезных сокращениях персонала

Глава «АвтоВАЗа» рассказал на ПМЭФ о серьезных сокращениях персонала

12:28  1 Июня 2017
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Глава «АвтоВАЗа» рассказал о числе работников, которые попадут под сокращения

Санкт-Петербург, 1 июня. Свыше 2 тысяч человек могут остаться без работы, попав под сокращения на концерне «АвтоВАЗ» до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил глава отечественного концерна Николя Мор. 

По его словам, может быть, это будет больше 2 тысяч человек до конца этого года, передает корреспондент ФАН.  

Впрочем, он затруднился назвать точную цифру. 

Напомним, в конце зимы группа «АвтоВАЗ» сообщила о сокращении 740 человек, что примерно составляет 2% персонала предприятия. 

Напомним, в Северной столице начал работу Петербургский международный экономический форум. 

#петербург #автоваз #концерн #пмэф #сокращение #мор
Дана Балан
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