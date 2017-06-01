Глава «АвтоВАЗа» рассказал на ПМЭФ о серьезных сокращениях персонала

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Санкт-Петербург, 1 июня. Свыше 2 тысяч человек могут остаться без работы, попав под сокращения на концерне «АвтоВАЗ» до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил глава отечественного концерна Николя Мор.

По его словам, может быть, это будет больше 2 тысяч человек до конца этого года, передает корреспондент ФАН.

Впрочем, он затруднился назвать точную цифру.

Напомним, в конце зимы группа «АвтоВАЗ» сообщила о сокращении 740 человек, что примерно составляет 2% персонала предприятия.

Напомним, в Северной столице начал работу Петербургский международный экономический форум.