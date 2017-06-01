 Силуанов назвал благом «сырьевое проклятие» России

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Санкт-Петербург, 1 июня. «Сырьевое проклятье» лежит только на тех странах, которые не умеют использовать свое преимущество, завил глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ.

Глава отечественного финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что экономику нужно диверсифицировать, ориентируясь не только на экспорт сырья, но и других товаров, в том числе технологий. «Говорят, что есть «сырьевое проклятие» ряда стран, в том числе и России. На самом деле это не проклятие, а умение стран использовать те возможности, которые есть в результате экспорта сырья», — заявил министр.

По словам Силуанова, данное «проклятие» лежит на тех государствах, которые не умеют пользоваться своими ресурсами. Отметим, что Россия богата топливно-энергетическими ресурсами, которые составляют большую часть национального богатства страны.