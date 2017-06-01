России пора прекратить жить в долг — Силуанов

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российские власти должны сформировать сбалансированный бюджет, чтобы вести стабильную экономическую политику. Об этом в четверг заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы. Мы сейчас, по сути, живем в долг. Когда мы сможем сбалансировать бюджет, мы сможем выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику», — цитирует министра корреспондент Федерального агентства новостей.