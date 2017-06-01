Сестра Фриске борется с раком груди

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Москва, 1 июня. Родная сестра Жанны Фриске Наталья всерьез озабочена проблемой развития рака груди среди представительниц женского пола. В своем микроблоге девушка рассказала о страшной болезни и объяснила, как лучше с ней бороться.

На своей странице в Instagram сестра популярной певицы призвала женщин ответственно подойти к чуме XXI века. Наталья посоветовала делась бесплатное УЗИ молочной железы как можно чаще.

Кроме того, любая желающая может принять участие в акции, направленной на борьбу с раком груди, если разместит в микроблоге фото с розовой лентой и определенным хэштегом. Данная акция позволит женщинам, сделавшим в мае маммопластику, получить три процедуры УЗИ-диагностики после операции.

Наталья добавила, что рак молочной железы — самая распространенная причина смертности среди современных женщин. Однако именно этот вид рака хорошо лечится, отмечают «Дни.ру».