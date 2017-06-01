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Политика
Дворкович: Документ о снятии ограничений с Турции подпишут в ближайшее время

Дворкович: Документ о снятии ограничений с Турции подпишут в ближайшее время

12:19  1 Июня 2017
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Дворкович: Документ о снятии ограничений с Турции подпишут в ближайшее время

Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня в рамках ПМЭФ сообщил о готовности документа, который снимет с Турции ограничения на экспорт в Россию плодоовощной продукции, кроме томатов. По его словам, этот документ подпишут в ближайшее время.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин формализовал договоренности с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по снятию ограничений с турецкой стороны.

Алексей Громов
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