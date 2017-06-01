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Экономика
Гости ПМЭФ определили истинных героев нашего времени

Гости ПМЭФ определили истинных героев нашего времени

12:19  1 Июня 2017
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Гости ПМЭФ определили истинных героев нашего времени

Санкт-Петербург, 1 июня. Предпринимательство при содействии российского правительства поднимается на уровень приоритетного развития, заявил инвестиционный банкир и финансист Рубен Аганбегян. 

Так, Аганбегян назвал предпринимателей «героями нашего времени».

«В нашей стране создатель рабочих мест, человек, который принимает риски — это очень важная тема продвижения на форуме, которую я ещё вчера уловил», — сказал он в интервью RT в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, ранее глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что страна должна вложиться в развитие российских вузов как серьезных центров инноваций, и призвал повысить вложения в НИОКР до 4% ВВП.

#пмэф
Тимур Румянцев
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