Гости ПМЭФ определили истинных героев нашего времени
Санкт-Петербург, 1 июня. Предпринимательство при содействии российского правительства поднимается на уровень приоритетного развития, заявил инвестиционный банкир и финансист Рубен Аганбегян.
Так, Аганбегян назвал предпринимателей «героями нашего времени».
«В нашей стране создатель рабочих мест, человек, который принимает риски — это очень важная тема продвижения на форуме, которую я ещё вчера уловил», — сказал он в интервью RT в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Напомним, ранее глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что страна должна вложиться в развитие российских вузов как серьезных центров инноваций, и призвал повысить вложения в НИОКР до 4% ВВП.