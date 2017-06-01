Власти Москвы показали, как будут выглядеть построенные по программе реновации дома

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Москва, 1 июня. Проекты современных домов, предназначенных для программы реновации, представили власти Москвы. Их показали журналистам во время экскурсии по заводу стройматериалов, которую провел руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он продемонстрировал сотрудникам СМИ, как создаются материалы для возведения зданий и заявил, что мощности девяти предприятий, участвующих программе, хватит для выполнения всех заказов в рамках реновации.

«Большая часть жилья, которую построят в Москве по программе реновации, будет монолитной, мощностей наших ДСК по производству панелей городу вполне хватит», — сказал чиновник.

Он добавил, что все девять комбинатов способны за год обеспечить строительство 2 млн квадратных метров жилья. Фотоматериал об эскурсии публикует сегодня «Ридус».