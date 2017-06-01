Мошенник выманил у властей Москвы 1 млн рублей на «рабочие места для инвалидов»

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Москва, 1 июня. Неизвестный мошенник выманил у Департамента труда и занятости Москвы более миллиона рублей на фальшивые рабочие места для инвалидов.

Как стало известно ФАН, в настоящее время полицейские расследуют преступление, совершенное еще в 2012 году. По версии следствия, неустановленное лицо действуя от имени ООО «Дом икры» обратилось в Департамент труда и занятости Москвы и под предлогом создания 37 рабочих мест для инвалидов получило более миллиона рублей субсидии.

Расследование уголовного дела продолжается