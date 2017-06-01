Силуанов назвал истинное место России в рейтинге Всемирного банка

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Санкт-Петербург, 1 июня. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что в случае, если бы Всемирный банк при составлении рейтинга Doing business пользовался более объективными оценками, Россия бы получила заслуженное место в топ-20. Такое заявление глава Минфина сделал в ходе открывшегося в Северной столице Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в свежем варианте рейтинга Doing business от Всемирного банка Российская Федерация оказалась на 40-м месте по легкости ведения предпринимательской деятельности, опустившись в рейтинге на четыре пункта. Так, среди наиболее проблемных вопросов для российских предпринимателей, по оценке Всемирного банка, остаются международная торговля и получение разрешений на строительство. Между тем, с прошлого года легкость регистрации предприятий в РФ существенно выросла, а вопросах регистрации собственности РФ осталась в первой десятке.