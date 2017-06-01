«Внуково» и «Шереметьево» проверяют после звонка о бомбах

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Москва, 1 июня. Сразу два московских аэропорта проверяют после анонимного сообщения о заминировании. Несмотря на проверку, воздушные гавани «Внуково» и «Шереметьево» работают в штатном режиме.

Представители «Шереметьево» заявили, что задержек рейсов нет, все они выполняются по расписанию, пишет «Риамо».

О проверочных мероприятиях ранее сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что неизвестный позвонил в аэропорты и заявил, что на территории аэровокзалов якобы заложены взрывные устройства. По его словам, в «Шереметьево» заминирован терминал Е, а во «Внуково» теракт произойдет в течение четырёх часов

На место оперативно прибыли полицейские, взрывотехники и сотрудники экстренных служб.