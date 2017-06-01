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Украина
Турчинов связал окончание войны в Донбассе со взятием Москвы

Турчинов связал окончание войны в Донбассе со взятием Москвы

12:11  1 Июня 2017
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Турчинов в Донбассе решил пошутить про взятие Москвы

Киев, 1 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов решил пошутить и сообщил, что боевые столкновения завершатся в Донбассе тогда, когда Вооруженные силы Украины возьмут Москву. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Из опубликованного в социальной сети видео следует, что Турчинов приехал в Донбасс, где изучил позиции Вооруженных сил Украины в районе Марьинки и Красногоровки.

«Когда Москву возьмем, тогда и закончится», — заявил Турчинов.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО потребовал скорейшего введения киевскими властями визового режима с Россией. 

#донбасс #украина #москва #турчинов
Дана Балан
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