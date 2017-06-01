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Сирия, 1 июня. Турецкие войска и боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции курдов на севере провинции Алеппо, есть мирные жертвы. САА понесла численные потери и утратила контроль над поселением Тадеф в результате наступления ССА**. Отряды SDF**** в ходе боев с ИГ* захватили три населенных пункта и дамбу к западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла 22 бойца и утратила контроль над поселением Тадеф к югу от города Аль-Баб в результате наступления ССА; ликвидировала десятки боевиков ИГИЛ* в ходе атаки к востоку от Хомса; обстреляла позиции радикалов на севере провинции Хама; нанесла серию артиллерийских ударов по укрепрайонам исламистов к северо-востоку от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): с помощью террориста-смертника атаковало колонну техники САА к югу от Пальмиры; оказалось под авиаударами ВКС РФ в южных окрестностях Дейр эз-Зора; потеряло населенные пункты Аль-Кабия Аль-Гарбия, Аль-Хама, Даль, а также дамбу Баас на западе от Ракки в результате наступления курдов.

Армия Турции: вместе с боевиками «Ахрар аш-Шам» обстреляли подконтрольный курдам город Иска в районе Африна на севере Алеппо, убив семь и ранив больше 10 мирных жителей; нанесла артиллерийский удар по позициям SDF в городе Тель Рифат.

Курды: провели обстрел опорных пунктов турецких военных и «Ахрар аш-Шам» вблизи города Дарат Изза к северо-западу от Алеппо.

Провинция Алеппо

Отряды исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» начали наступление на подконтрольный курдам город Иска, расположенный к югу от Африна на севере провинции Алеппо, передает информационное агентство ARA News. Боевики атаковали опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) под прикрытием минометов. При этом турецкие военные поддерживали наступление, ведя огонь из артиллерии. В результате, согласно данным источника, как минимум семь местных жителей были убиты, более десятка человек получили ранения. Кроме того, под ударами турецкой артиллерии были разрушены несколько жилых зданий.

Позже отряды YPG провели ответную атаку позиций «Ахрар аш-Шам» в окрестностях города Дарат Изза. Курды ликвидировали три военных пикапа и несколько пулеметных гнезд радикалов, сообщает ARA News. Недавно Дарат Изза стал новым крупным форпостом турецкой армии, с направления которого Анкара и союзные ей сирийские боевики-оппозиционеры атакуют ключевой для YPG город Африн и его окрестности. С целью отодвинуть курдов от своей границы Турция, кроме того, сотрудничает также с другим крупным оппозиционным формированием — Сирийской свободной армией (ССА).

Турецкие войска, кроме того, в очередной раз открыли артиллерийский огонь по городу Тель Рифат, который занимают бойцы Сирийской демократической армии (SDF), сообщает новостной центр Damascus Now. Сведения об итогах обстрела пока уточняются.

По информации турецкого источника в Twitter (@mtmrdon), подразделения Сирийской арабской армии (САА) понесли значительные потери в живой силе в результате атаки отрядов ССА на населенный пункт Тадеф на южной окраине города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. Сообщается о 22 убитых сирийских военных. При этом ряд оппозиционных источников заявляет, что радикалы в ходе наступление почти полностью захватили Тадеф. Напомним, в феврале этого года в рамках незаконной кампании «Щит Евфрата» турецкие подразделения и «свободная армия» взяли под контроль город Аль-Баб, выбив оттуда террористов ИГИЛ.

Провинция Хомс

По данным агенства «Аль-Амак», подконтрольного «Исламскому государству», террорист-смертник ИГ, выходец из Узбекистана, на заминированном автомобиле атаковал колонну техники правительственных войск САР к югу от Пальмиры. Данные о нанесенном САА уроне источник при этом не приводит. Ранее сирийским военным удалось зачистить от ИГИЛ обширные территории к юго-западу от древнего города, в частности — установить полный контроль над трассой Дамаск – Пальмира.

Правительственные подразделения провели серию атак укрепрайонов террористов в горной местности к востоку от города Джубб Аль-Джарра. Как передает военный источник на странице в Facebook (Hosein.Mortada.Press), в районах высот Джебель Аль-Мустадира и Джуб Джебель были нейтрализованы десятки боевиков «Исламского государства»*.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает оппозиционный источник в сети Twitter (@Newsjorf), ВКС России провели бомбардировку укрепленных районов террористов ИГ вокруг осажденного аэродрома «Дейр эз-Зор» и вблизи населенного пункта Джафра, находящегося на юго-востоке от административного центра провинции. Данных об итогах авиаудара не приводится.

Благодаря регулярной поддержке ВВС САР и ВКС РФ сирийским военнослужащим по-прежнему удается сдерживать натиск боевиков, уже третий год пытающихся захватить военный аэродром армии САР. С прибытием подкрепления правительственные силы активизировали наступательные действия. Кроме того, части САА, действующие на востоке от Пальмиры, продолжают атаковать позиции ИГИЛ в направлении Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Подразделения САА провели массированные обстрелы укрепрайонов антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия к северо-востоку от города Даръа. В этом районе пролегают ключевые пути снабжения радикалов. По ним боевики перебрасывают подкрепления на юг административного центра провинции.

Напомним, возглавляемое боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам»*** террористическое объединение «Тахрир аш-Шам» и отряды «свободной армии» продолжают операцию по захвату Даръа. Боевики тем самым нарушают режим прекращения огня, установленный в соответствии с меморандумом, принятым в Астане 4 мая. Исламисты контролируют уже около половины территории города.

Провинция Ракка

Отряды Демократической армии Сирии при поддержке ВВС западной коалиции продолжают развивать наступление на позиции «Исламского государства», двигаясь вдоль шоссе М4 к юго-западу от Ракки, условной столицы террористической организации. Курдам удалось захватить ряд придорожных поселков — Аль-Кабия Аль-Гарбия, Аль-Хама и Даль. Кроме того, бойцы SDF установили контроль над дамбой Баас. Таким образом, курды теперь контролируют три основные плотины на реке Евфрата в западном направлении от столицы провинции.

Международная коалиция и силы SDF рассчитывают полностью окружить Ракку, целиком захватив участок трассы М4 к югу от города. На данный момент курдам уже удалось охватить административный центр с трех сторон.

Провинция Хама

Артиллерия сирийской армии обстреляла опорные пункты боевиков-исламистов в южных окрестностях города Аль-Латамина, все еще находящегося под контролем вооруженной оппозиции, с направления города Халфая. Об этом сообщает оппозиционный источник на странице в соцсети Twitter (@mohmad6630). Данные сведения нуждаются в подтверждении, так как подконтрольные незаконным группировкам новостные порталы постоянно распространяют дезинформирующие сведения с целью дискредитировать правительственную армию и правительство САР.

При этом, однако, сами исламисты регулярно открывают огонь по позициям САА в этом районе, несмотря на то, что регион входит в одну из зон снижения напряженности. Антиправительственные формирования рассчитывают вернуть опорные пункты, утраченные этой весной в результате масштабного наступления подразделений САА во главе с бойцами спецотрядов «Тигры».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)