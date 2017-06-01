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Экономика
Помощник Путина ответил Кудрину насчет приватизации «Роснефти» и «Газпрома»

Помощник Путина ответил Кудрину насчет приватизации «Роснефти» и «Газпрома»

12:08  1 Июня 2017
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Помощник Путина ответил Кудрину насчет приватизации «Роснефти» и «Газпрома»

Санкт-Петербург, 1 июня. Вопрос о приватизации нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома» не стоит на повестке дня, заявил помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказал мнение, согласно которому весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие семь лет. В связи с этим помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что приватизация данного сектора пока не рассматривается.

«Вопрос по дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома» в повестке на сегодня не стоит»,  — сказал он. В то же время Белоусов подчеркнул, что относится к приватизации нефтяной отрасли отрицательно, поскольку будущее компаний этого сектора неизвестно.

Ирина Селезнева
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