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Политика
Кремль объяснил, почему «Франс Пресс» не позвали на встречу с Путиным

Кремль объяснил, почему «Франс Пресс» не позвали на встречу с Путиным

12:10  1 Июня 2017
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Кремль объяснил, почему «Франс Пресс» не позвали на встречу с Путиным

Москва, 1 июня. В Кремле объяснили, почему на встречу президента России Владимира Путина с руководителями международных информагентств не попало агентство France-Presse.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях». Представитель Кремля добавил, что формат встречи не предусматривает участия на другом уровне.

 

#путин
Тимур Румянцев
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