Кремль объяснил, почему «Франс Пресс» не позвали на встречу с Путиным
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Москва, 1 июня. В Кремле объяснили, почему на встречу президента России Владимира Путина с руководителями международных информагентств не попало агентство France-Presse.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях». Представитель Кремля добавил, что формат встречи не предусматривает участия на другом уровне.
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