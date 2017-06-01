Битва «Газпрома» и «Нафтогаза»: посмеет ли Украина отобрать транзитный газ из России

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной — в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В начале декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф — с формулировкой «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа». Украинская сторона включила и пеню за его просрочку — получилась внушительная сумма почти в семь миллиардов долларов. Слушания дела проходили в закрытом режиме.

«Пусть попробуют», — сказал Миллер, отвечая на вопрос о рисках отбора.

«Риски такие есть, но они могут проявиться не сейчас. То, что украинский суд вынес решение, что «Газпром» должен выплатить шесть миллиардов долларов — это история исключительно под зиму. Украинцы и выносили такой вердикт к отопительному сезону: если бы была более суровая зима или произошли дополнительные сбои в ядерной энергетике, то газа Киеву уже не бы не хватало. Перед Украиной встал бы выбор: замораживать население или отбирать газ из транзитных потоков. Для того чтобы оправдать возможный отбор газа, и придуман этот иск — отобрать собственность «Газпрома» на территории Украины. Газ в трубе меняет право собственности только в Европе, когда переходит европейским потребителям, в австрийском хабе», — комментирует для ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, сейчас Киев не имеет нужды отбирать транзитные объемы. Эта угроза вернется следующей зимой, когда дела у Украины будут довольно сложные.

«Посмотрим. как они будут накапливать газ в подземных хранилищах. Если все пойдет по сценарию прошлого года, то ничего хорошего ждать не приходится. Киев в прошлом году обновил исторический минимум запасов газа при входе в отопительный сезон. И растут риски, что проскочить по линии, как прошлой зимой, когда-то не удастся. К зиме станет понятно и с газопроводами. Если станут строить «Северный поток-2» — значит, Украине не надо будет держаться за свой статус надежного транзитера. Можно будет отбирать газ у России, не оглядываясь на европейцев», — продолжает эксперт ФАН.

Пока же Киев к транзиту будет относиться уважительно. Украина уверяет европейцев, что она надежный транзитер, а значит, надо запретить любые альтернативные газопроводы. Пока идет торг, но к зиме все будет ясно.

«По сути, с этим отбором сделать ничего нельзя. Уже потом «Газпром», если зафиксирует незаконный отбор газа, будет подавать в суды и указывать на неправомерные решения. А так российская компания делает все, чтобы порвать уже все связи с Украиной и себя обезопасить. «Газпром» построил экспортный газопровод «Ямал — Европа», построил «Северный поток-1», строит «Турецкий поток». Все эти проекты являются мерами защиты транзитных объемов газа. Так Россию не смогут шантажировать другими факторами вроде повышения транзитной ставки. Сейчас у России выбора нет: мы 83 миллиарда кубов в год прокачиваем по территории Украины и ни один миллиард не может быть перекинут на другое направление. Когда появится альтернатива, повысится и энергетическая безопасность», — добавляет Юшков.

В 2015 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Газпром» «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа». В Киеве посчитали, что монопольное положение российской корпорации ущемило интересы «Нафтогаза Украины». В российской же компании заявили обратное: «Газпром» не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу Украины».

В сентябре «Газпром» попытался обжаловать решение АМКУ, но Верховный суд Украины отказался рассматривать его требование об отмене выплаты. В решении отмечалось, что иск холдинга не подкреплен доказательствами.

У «Газпрома» же имеется к Киеву ответный иск. По состоянию на конец мая сумма его требований к «Нафтогазу» составляла 47 миллиардов долларов. Большая их часть была связана с невыплатами Киевом по условию «бери или плати» и недобором газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года.