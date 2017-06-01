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Экономика
Кудрин призвал сконцентрироваться на выполнении майских указов Путина

Кудрин призвал сконцентрироваться на выполнении майских указов Путина

12:08  1 Июня 2017
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Кудрин призвал сконцентрироваться на выполнении майских указов Путина

Санкт-Петербург, 1 июня. Для того, чтобы эффективно справиться с любыми кризисными ситуациями в экономике, российское государство должно правильно и разумно распределять свои силы, выделять основные вопросы и действия по их решению и шаг за шагом их выполнять.

В настоящее время, заявил председатель попечительского совета фонда «Центр стратегических исследований» Алексей Кудрин, государственные органы не в полной мере выполняют задачи, поставленные перед ними президентом и правительством, заявил бывший министр финансов.

«Все стратегии, которые мы писали с Грефом , стратегия 2020 — план Путина, президентские указы… все они выполнятся на 50%. Только лишь», — посетовал Кудрин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, открывшемся сегодня в Северной столице.

#кудрин
Валентин Меликов
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