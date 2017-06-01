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Экономика
Lotus Cars настроит шасси будущих автомобилей Volvo

Lotus Cars настроит шасси будущих автомобилей Volvo

12:00  1 Июня 2017
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Lotus Cars настроит шасси будущих автомобилей Volvo

Лондон, 1 июня. Инженеров британской компании по производству гоночных автомобилей Lotus Cars могут привлечь к разработке новых машин Volvo. Вероятнее всего, речь пойдет о настройке шасси.

Сообщается, что такое возможно в том случае, если владеющая Volvo китайская компания Geely купит 49,9% акций компании Proton, которой принадлежит Lotus. По словам экспертов, Lotus имеет большой опыт работы, который Volvo может использовать во всех направлениях. В то же время технический руководитель Volvo отметил, что на данный момент у компании нет планов по привлечению Lotus к работе.

Геннадий Плющев
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