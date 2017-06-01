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Общество
Путин в шутку пригрозил Минфину РФ мультиком

Путин в шутку пригрозил Минфину РФ мультиком

11:59  1 Июня 2017
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Путин в шутку пригрозил Минфину РФ мультиком

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин пообещал российским мультипликаторам выделить до 500 млн рублей из резервного фонда на поддержку отрасли. 

«Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — пошутил президент. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля. 

В свою очередь, представители анимационной отрасли рассказали главе государства, что сейчас объем ежегодной господдержки составляет порядка 800 миллионов рублей. Для сравнения, это примерно четверть тех средств, которые в Штатах  потратили на одну серию мультфильма «Шрек», посетовали они.
 

#путин
Ярослава Замысловатова
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