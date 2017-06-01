Рогозин опроверг отказ России от пилотируемых запусков с «Восточного»

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ опроверг утверждения об отказе России от пилотируемых запусков с космодрома «Восточный» в Амурской области.

Рогозин назвал неправильной информацию о том, что Москва якобы планирует отказаться от пилотируемых пусков с «Восточного».

«Пилотируемые пуски с Восточного также планируются, но, с учетом принятого президентом решения по ускорению создания сверхтяжелой ракеты, мы ориентируем пилотируемые программы именно на сверхтяжелую ракету с Восточного», — приводит его слова ТАСС.

Добавим, ранее сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на российском космодроме «Восточный» обойдется в 58 млрд рублей. Завершение работ по строительству намечено на 2023 год.