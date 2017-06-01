ИГИЛ попало в ловушку между Алеппо и Раккой

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Маскана, 1 июня. Боевики «Исламского государства»* оказывают ожесточенное сопротивление САА на подступах к городу Маскана.

Военные эксперты отмечают, что у исламистов нет другого выхода, как сдаться или быть уничтоженными. Для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) остался единственный путь отступления из осажденной с трех сторон Масканы.

Проблема игиловцев заключается в том, что трасса из Масканы в Ракку ведет через Табку, которую сейчас контролируют курды из «Сирийских демократических сил». Чтобы добраться до неофициальной столицы «Халифата» боевикам придется сделать длинный объезд через второстепенные дороги. В этом случае они рискуют стать легкой целью для ВКС РФ или их сирийских коллег, пишет издание «Аль-Масдар».

* Организация запрещена на территории РФ.