Молодой человек в наушниках погиб под колесами поезда в Подмосковье

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Москва, 1 июня. Следователи выясняют обстоятельства гибели 18-летнего парня, попавшего под поезд. ЧП произошло накануне в районе платформы Северянин Ярославского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, молодой человек шел вдоль железнодорожных путей практически вплотную к ним. В наушниках играла музыка, поэтому он не заметил приближающегося поезда. Машинист электрички подавал звуковые сигналы, но, увы, остался неуслышанным. Поезд задел проходящего парня, и от полученных травм он скончался на месте.

Сейчас организована доследственная проверка по факту гибели. Обстоятельства смертельного травмирования выясняют в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.