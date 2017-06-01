Синоптики рассказали, когда в Москву придет тридцатиградусная жара

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Москва, 1 июня. Действительно летняя погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла ожидается в столице после выходных. Об этом сообщил сегодня специалист центра погоды «Фобос».

По его словам, в понедельник, 5 июня, есть шанс, что пройдут небольшие дожди, однако столбики термометров покажут 17-22 градусов тепла. А вот к окончанию следующей недели в Москве и Подмосковье будет 25-30 градусов.

Он также отметил, что до конца этой недели в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду, а также небольшие дожди. Улучшение погоды будет наблюдаться с воскресенья.

Напомним, 29 мая в московском регионе бушевала непогода, также прошел сильный ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В результате стихии, по последним данным, погибли 16 человек, более 200 — пострадали.