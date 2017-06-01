Набиуллина назвала главный тормоз мировой экономики

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные преграды, которые стоят в настоящее время на пути ускоренного развития мировой экономики. Эти же факторы, отметила она, определяют низкие темпы производительности труда.

В ходе сессии «Рост или стабильность. Развилка мировой экономики» на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме Набиуллина заявила, что одним из главных «тормозов» для ускорения развития мировой экономики является низкая производительность труда во многих странах мира. Низкая эффективность труда, в свою очередь, обусловлена тремя факторами — политикой количественного смягчения во многих странах мира, неравномерном распределении технологий и механизации труда, а также огромным долговым бременем, которое тянет на дно предпринимателей и не позволяет проводить техническое и информационное перевооружение.