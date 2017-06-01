ФАС возбудит дело в отношении LG сразу после ПМЭФ-2017

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Санкт-Петербург, 1 июня. Петербургский международный экономический форум оттянул решение вопроса о возбуждении дела в отношении компании LG. Однако федеральная антимонопольная служба (ФАС) не собирается откладывать его в долгий ящик и сразу после ПМЭФ-2017 закончит все технологические моменты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Цариковского.

«Дело в отношении LG будет 100% возбуждено. Оно проходит технологические стадии внутри службы и будет возбуждено в ближайшие несколько дней. Скорее всего, сразу после форума. LG повезло, форум оттянул этот момент», — цитирует его агентство.

Напомним, ФАС подозревает LG в координации цен на смартфоны в России. Пока неизвестно, что грозит компании, если эти факты будут доказаны.