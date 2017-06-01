ИГ заявило, что два солдата САА перешли на сторону "халифата"

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Хомс, 1 июня. Подконтрольное боевикам информационное агентство заявило о двух сдавшихся в провинции Хомс якобы перебежчиках САА.

Интернет-портал исламистов заявил, что два бойца Сирийской арабской армии добровольно перешли на сторону террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Данное заявление до сих пор не получило подтверждения ни одного другого информагентства или командования ВС САР.

Два человека сдались игиловцам без формы и личного оружия. Также отмечается, что если бы схваченные боевиками люди на самом деле являлись военнослужащими САА, то антиасадовскую запись джихадисты могли сделать после предварительных пыток или под страхом казни с целью запугивания солдат Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.