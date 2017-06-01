Нужный «Калибр»: как применение крылатых ракет в Сирии стало эффективным решением против ИГИЛ

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ВМФ РФ в очередной раз успешно применила крылатые ракеты «Калибр» в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Это уже пятый случай использования данного вооружения в Сирии.

Боевая слава «Калибра» началась в октябре 2015-го года запуском Каспийской военной флотилией 26 ракет по позициям боевиков. В ноябре корабли «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» тоже из акватория Каспия осуществила 18 залпов по нескольким объектам террористов в Алеппо, Идлибе и Ракке. В декабре ракеты были применены третий раз с подлодки Ростов-на-Дону, дислоцировавшейся в Средиземном море, причем уже из подводного положения. К «Калибру» обратились снова спустя год, в 2016-м: корабли Черноморского флота «Зеленый Дол» и «Серпухов» в Средиземном море произвели три пуска ракет по позициям террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ).

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов объяснил причины применения «Калибра» Россией в Сирии:

«Стрельба крылатыми ракетами «Калибр» — дорогое удовольствие, и часто их использовать не всегда целесообразно. Они применяются в ситуациях, когда необходимо быстро изменить тактическую ситуацию в определенной части сирийского театра военных действий: в случае угрозы союзникам или необходимости серьезной демонстрации силы для того, чтобы отбросить противника».

Но наш собеседник считает, что в данной ситуации решение применить «Калибр» было более, чем логичным:

«Пуск по целям в Пальмире понятен, потому что бои в этом районе не прекращаются. Боевики уходят с Ракки и пытаются изменить в свою пользу положение вокруг Пальмиры. Террористы понимают, что Ракка все равно рано или поздно падет под напором курдов, имеющих военно-техническую поддержку США.

Эксперт заметил, что использование в этой ситуации авиации было бы неправильным, потому что, во-первых, группировки противника, скорее всего, рассеялись бы, и стоимость операции в этом конкретном случае обошлась бы гораздо дороже - а здесь 4 ракеты и очень серьезный урон противнику. ​Иван Коновалов также обратил внимание на то, что, как объявлялось ранее, наше оперативное соединение ВМФ в Средиземном море проводило маневры, где было заявлено, в том числе, и использование ракет. Таким образом, была совмещена боевая учеба и борьба с противником.

«Поэтому нанесение удара по целям в районе восточной Пальмиры — это было абсолютно логичное и правильное решение. Тем более, что были вычислены что-то вроде фортификационных сооружений боевиков и скопление некоторой техники, которая вышла с Ракки. Все это было накрыто одним ударом».

«Пальмира — плацдарм для броска на Дейр-эз-Зор А когда Дейр-эз-Зор будет освобожден и будет деблокирована та группировка сирийских войск, которая находится на аэродроме и уже три с лишним года сражается в окружении, для боевиков не остается ни одного места в Сирии, где они смогут закрепиться. В этом случае они не смогут действовать организованно», — считает эксперт.

Сейчас все, что могут сделать террористы, — это осаждать гарнизон сирийских правительственных сил в Дейр-эз-Зоре. Для того, чтобы не допустить в провинцию свежие силы, им необходимо атаковывать сирийскую группировку в районе Пальмиры, не дав тем самым создать плацдарм для прорыва. Наш собеседник отмечает, что, несмотря на важность воссоединения с Дейр-эз-Зором, эта победа не закончит войну - однако даст большие преимущества правительству Сирии.

«Остаются боевики на севере Сирии, которых можно назвать «умеренная оппозиция». То есть все те, кто не входит в террористическую организацию «Исламское Государство» остается на севере, и их еще нужно будет громить. Если, конечно, Турция, которая подключилась к мирному процессу, не воздействует на них. А она имеет очень серьезные рычаги, инструменты давления на эти группировки. Не скажу насчет Джабхат ан-Нусры, но на Ахрар ащ-Шам и туркоманские группировки — безусловно.

* Организация запрещена на территории РФ.