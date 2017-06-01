МИД РФ отреагировал на заявления Киева о визовом режиме с Россией

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Санкт-Петербург, 1 июня. Замглавы МИД РФ Владимир Небензя предупредил Киев о последствиях визового режима с Россией. При этом он напомнил, что этот вопрос украинские власти поднимают давно, уже долго об этом говорят и еще долго будут об этом говорить.

«Не могу решать за них и говорить, что они об этом думают. Но украинские власти, я думаю, понимают все последствия визового режима собственно для самой Украины, ее экономики и граждан», — заявил Небензя в кулуарах ПМЭФ.

Дипломат также заметил, что, как правило, призывы ввести визовый режим звучат со стороны «политиков, которые делают себе пиар».