Кудрин на ПМЭФ призвал государство не экономить на вложениях в будущее

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что государство должно вложиться в развитие российских вузов как серьезных центров инноваций, и призвал повысить вложения в НИОКР до 4% ВВП.

В рамках ПМЭФ Кудрин привел Петербургский политехнический университет как пример крупных технологических инноваций. По его мнению, таких вузов в РФ десятки, а должны быть сотни, передает корреспондент ФАН.

«( Университеты. — Прим. ФАН) должны стать серьезными центрами инноваций, где есть хорошие лаборатории, которые бы работали с промышленностью, которые бы концентрировали ведущих специалистов. Здесь тоже должно сначала вложиться государство. Надо понимать, что сиюминутного результата от таких вложений не будет», — сказал он.

Глава совета ЦСР добавил, что Россия вкладывает около 1% ВВП в Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Это больше, чем Япония, Канада и Великобритания. Однако в этих странах больше вкладывается бизнес. «Поэтому нам надо повысить финансирование до 4% ВВП», — подчеркнул он.