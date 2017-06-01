Глава СБУ рассказал об интересных находках в украинских офисах «Яндекс»

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Киев, 1 июня. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что за время обысков в офисе «Яндекс Украина», прошедших 29 мая, спецслужбы нашли «нашли много интересного», при этом руководитель ведомства не уточнил, о чем идет речь.

Украинские спецслужбы провели в понедельник обыски в киевском и одесском офисах «Яндекс Украина» в рамках дела по статье о государственной измене. Известно, что СБУ подозревает руководство компании в незаконном сборе и передаче пользовательских данных России для якобы организации диверсионных и информационно-подрывных операций.

По словам главы СБУ Василия Грицака, он не имеет права разглашать результаты обысков, однако сообщил, что было найдено «много интересного». Напомним, что в мае украинский президент Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к российским сайтам и сервисам, что сопровождалось волной антироссийской риторики.