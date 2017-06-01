Глава СБУ оценил идею Турчинова ввести визовый режим с Россией

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Киев, 1 июня. Украина должна ввести визовый режим с Российской Федерацией, считает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Так, он напомнил, что украинцы с 11 июня будут посещать Европу по биометрическим паспортам.

«Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли приезжать сюда только по аналогичным документам, — сказал Грицак в четверг журналистам. — Такая мера на этом этапе, я думаю, могла бы быть принята».

Напомним, министерство иностранных дел Украины считает сложным вопрос о введении визового режима с Россией. В свою очередь, в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал как можно скорее ввести визовый режим с Россией.