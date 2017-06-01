Бывшие инженеры «ГАЗ» оснастили конкурента UAZ жесткой крышей

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Нижний Новгород, 1 июня. Бывшие инженеры «ГАЗ» сделали для конкурента UAZ Hunter жесткую крышу. Первые фото нового рамного внедорожника появились на сайте Роспатента.

Как стало известно ранее, машину создают на базе полноприводного «Соболя». От него внедорожник получит агрегаты трансмиссии и подвески, а также рулевой механизм.

Под капотом у него будет либо бензиновый УМЗ Evotech 2.7 мощностью 107 лошадиных сил, либо турбодизель Cummins ISF 2.8 (149 лошадиных сил), Коробка передач представляет пятиступенчатая «механика».



