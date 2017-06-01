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Политика
Стали известны новые правила выдачи виз США

Стали известны новые правила выдачи виз США

13:32  1 Июня 2017
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Стали известны новые правила выдачи виз США

Вашингтон, 1 июня. Власти США ужесточили правила выдачи въездной визы. Соответствующие изменения процедуры утвердила администрация президента страны Дональда Трампа.

Теперь соискателю на получение американской визы придется помимо всего прочего указать свою биографию за последние 15 лет, включая места работы и данные о путешествиях, а также свое имя, используемое в соцсетях. Всю эту информацию проверяющие могут потребовать, если предоставляемых данных о человеке им покажется мало. Новые правила уже подверглись критике в сфере образования. Ряд экспертов полагают, что подобные требования приведут к задержке получения виз, передает Reuters.

Геннадий Плющев
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