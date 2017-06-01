Захарова в новом амплуа напомнила США о неприкосновенности собственности РФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попробовала себя в роли журналиста в ходе Петербургского международного экономического форума.

Российский дипломат сначала сама дала интервью, после чего сама отправила новость, которая сразу стала доступна читателям.

По словам корреспондента ФАН, представитель ведомства выпустила «молнию» о вероятной реакции российского дипломатического ведомства на блокирование в Вашингтоне российской дипломатической собственности.

«МИД РФ не исключает возможности предъявления финансовых претензий США по причине урона от нелегального блокирования российской собственности», — отметила Захарова.

Напомним, 1 июня в Северной столице стартовал ПМЭФ-2017.