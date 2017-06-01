Кудрин назвал отрасли, за которые России не стыдно

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия сильна в физике, науках о космосе и математике, хотя целый ряд научных отраслей находится пока в слабом состоянии.

«Мир становится фабрикой инноваций. А Россия отстает. Обмен достижениями будет увеличиваться. Россия сегодня на мировом рынке представлена только в трех процентах экономических отраслей», — заявил он в рамках ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кудрин добавил, что в физике, науках о космосе и математике Россия держится «выше среднего», и если она хочет участвовать в мировой гонке, то надо создавать новые продукты.