Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Кудрин назвал отрасли, за которые России не стыдно

Кудрин назвал отрасли, за которые России не стыдно

11:40  1 Июня 2017
287

Кудрин назвал отрасли, за которые России не стыдно

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия сильна в физике, науках о космосе и математике, хотя целый ряд научных отраслей находится пока в слабом состоянии. 

«Мир становится фабрикой инноваций. А Россия отстает. Обмен достижениями будет увеличиваться. Россия сегодня на мировом рынке представлена только в трех процентах экономических отраслей», — заявил он в рамках ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кудрин добавил, что в физике, науках о космосе и математике Россия держится «выше среднего», и если она хочет участвовать в мировой гонке, то надо создавать новые продукты. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть