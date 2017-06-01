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Новости Сирии
Клинцевич объяснил, почему боевики ИГ «просачиваются» из Ракки

Клинцевич объяснил, почему боевики ИГ «просачиваются» из Ракки

11:45  1 Июня 2017
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Клинцевич объяснил, почему боевики ИГ «просачиваются» из Ракки

Москва, 1 июня. Тот факт, что значительная группа боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) смогла покинуть осажденную силами западной коалиции Ракку и двинуться в направлении Пальмиры, вызывает массу вопросов к командованию коалиции и методам осады Ракки, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Напомним, террористы были уничтожены ударом ВКС РФ вместе с большим количеством техники.

Клинцевич объяснил, почему боевики ИГ «просачиваются» из Ракки

«Прежде всего, отмечу высочайшую эффективность действий наших Воздушно-космических сил, что, впрочем, уже давно никого не удивляет, — заявил Федеральному агентству новостей Франц Клинцевич. — А вот тот факт, что боевики имеют возможность выхода из Ракки, хотя они там формально окружены «Сирийскими демократическими силами» и подразделениями США, Британии и Франции, требует особого разговора».

По словам Клинцевича, в такой ситуации можно предполагать лишь два варианта — либо союзники по коалиции сами решили открыть путь боевикам ИГ*, чтобы с ними пришлось бороться кому-то еще, например правительственной армии, либо коалиция просто не в состоянии устранить разрывы, через которые «просачиваются» боевики. В любом случае ВКС РФ может рассчитывать только на себя.

Клинцевич объяснил, почему боевики ИГ «просачиваются» из Ракки

* Организация запрещена на территории РФ.

#клинцевич
Валентин Меликов
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