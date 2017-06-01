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Новороссия
ДНР проведет ярмарки для жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса

ДНР проведет ярмарки для жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса

18:24  1 Июня 2017
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ДНР проведет ярмарки для жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса

Донецк, 1 июня. Власти ДНР проведут ярмарки со сниженными ценами на КПП «Еленовка» и «Майорское» для жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщили в Минпромторге республики.

Согласно гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса на двух КПП к югу от Донецка и под Горловкой будут проведены ярмарки со сниженными ценами. Около 15 производителей из ДНР представят мясную, колбасную и молочную продукцию, а также кондитерские изделия, трикотаж, рыбу и прочие товары. Льготная категория граждан – жители подконтрольных Киеву территорий смогут приобрести продукты по цене от производителя, сообщили в Минпромторге ДНР.

Ирина Селезнева
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