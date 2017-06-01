Переговоры и никаких требований: Кудрин предложил алгоритм поведения РФ на внешних рынках

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сегодня поделился своим видением внешнеэкономической политики России, которая позволит наращивать связи на зарубежных рынках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мир наращивает связи, создает новые отрасли. Мы пока вступаем в эти рынки либо робко, либо отсутствуем вообще. Это требует определенной внешнеэкономической политики», — заявил он.

Кудрин подчеркнул, что в этом вопросе не все зависит от Москвы, поскольку речь идет об обоюдном процессе. Он напомнил, что будучи вице-премьером, проводил тяжелейшие переговоры по вступлению в ВТО, в результате чего РФ присоединилась к организации на приемлемых условиях.