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Экономика
Бизнес-омбудсмен назвал главную проблему экономики России

Бизнес-омбудсмен назвал главную проблему экономики России

11:23  1 Июня 2017
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Титов

Санкт-Петербург, 1 июня. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что главная проблема бизнеса на территории России — экономическая неопределенность. 

По его словам, бизнесмены и предприниматели в России опасаются неопределенности экономической ситуации.

«А дальше идут все подряд, то что связано с экономикой, с доходностью бизнеса, экономические факторы, которые на них влияют», — отметил Титов. 

Кроме того, он заострил внимание на том, что коррупция в этом вопросе — далеко не главная проблема, поскольку она вышла на 12-е или 13-е место.

Впрочем, бизнес-омбудсмен признал, что и коррупция является большой проблемой. 

Напомним, в Петербурге стартовал ПМЭФ, который продлится до 3 июня. 

#россия #экономика #бизнес #титов #пмэф
Дана Балан
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