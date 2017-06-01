Бизнес-омбудсмен назвал главную проблему экономики России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что главная проблема бизнеса на территории России — экономическая неопределенность.

По его словам, бизнесмены и предприниматели в России опасаются неопределенности экономической ситуации.

«А дальше идут все подряд, то что связано с экономикой, с доходностью бизнеса, экономические факторы, которые на них влияют», — отметил Титов.

Кроме того, он заострил внимание на том, что коррупция в этом вопросе — далеко не главная проблема, поскольку она вышла на 12-е или 13-е место.

Впрочем, бизнес-омбудсмен признал, что и коррупция является большой проблемой.

Напомним, в Петербурге стартовал ПМЭФ, который продлится до 3 июня.