Нина Потарская: «Правый сектор» защищает права человека, тоталитаризма на Украине нет, русский язык никто не запрещает

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Киев, 1 июня. В Украинском кризисном медиа-центре прошло публичное обсуждение доклада Центра информации о правах человека «Положение правозащитников на подконтрольных правительству территориях Украины: три года после Евромайдана». Обсуждение касалось исключительно проблем экологии, ВИЧ-пациентов или сексуальных меньшинств – про политических заключенных Украины приглашенные правозащитники благоразумно помалкивали.

Среди участников: Татьяна Печончик, председатель правления Центра информации о правах человека; Гарри Хуммель, директор по политике Нидерландского Хельсинкского комитета; а также пострадавшие активисты, в частности Дмитрий Шерембей, председатель координационного совета Сети людей, живущих с ВИЧ; Максим Корниенко, директор координационного центра «Правозащитник»; Михаил Берчук, активист, защищает окружающую среду во Власовке Кировоградской области.

По окончании мероприятия корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поговорил с Ниной Потарской, консультантом Международной женской лиги за мир и свободу, директором Центра социальных и трудовых исследований. Потарская – единственный правозащитник, который сказал публично несколько аккуратных фраз в защиту людей, выступающих против нынешнего киевского режима.

- Можно ли сегодня говорить о тоталитарном режиме на Украине?

- Нельзя говорить однозначно, поскольку за последние 15 лет, которые я наблюдаю свою страну, я вижу разные тревожные точки. Сейчас нельзя сказать, что ситуация критичная или что наступил тоталитаризм и невозможно ничего дальше делать. Есть целый ряд проблем, на которые мы стараемся обращать внимание. Возможно, это иллюзии того подъема, в 2013-14 годах казалось, что начнется всеобъемлющая свобода и торжество прав человека но этого не произошло. Этого не произошло по целому ряду обстоятельств, которые связаны с внешними факторами, фактором конфликта и действительно, в любой войне в любой стране проблемы с правами человека списываются на войну. И здесь конечно ситуация и для Украины, и для России и для любой стороны, которая участвует в конфликте на неподконтрольной территории очень частым аргументом: почему мы должны арестовать человека, почему мы должны ограничить права, почему мы должны не проводить эффективное расследование? Это потому, что у нас война. И для меня очень важно, как для активистки, которая занимается построением мира в том числе, и диалогов, это уменьшение влияния войны на ситуацию с правами человека.

- Украинские правозащитники обращают внимание исключительно на общегражданские проблемы – экология, ВИЧ и тому подобное. Только вы осмелились говорить про политические преследования. Каково сейчас работать оппозиции на Украине? На госканалах, к примеру, недавно объявили публичную охоту на оппозиционера Шария.

- Напомню мои предыдущие слова о влиянии конфликта на обострение и увеличение контрастов, поскольку есть законная или официальная точка зрения, и есть неофициальная. И если действительно пару лет назад нам можно было говорить о том, что у нас есть разные мнения, есть разные позиции, то сейчас это не так. Но это не тенденции только одной Украины, это происходит в любой стране, в которой происходит война или которая участвует в войне. Везде общественное мнение сужается до одного и преподносится на государственных каналах как единственно верное. Альтернатива не имеет возможности высказаться, у нас нет альтернативных площадок, у нас нет возможности высказать мнение, несоответствующее политическим трендам.

- Запреты на русский язык в СМИ, кино, в обучении – это гонения на культуру или это нормально? Ваше мнение по этому поводу.



- Смотря с какой стороны рассматривать этот вопрос. Говорить на русском никто не запрещает, использовать язык никто не запрещает, есть возможность обучения на языке, есть в принципе возможность получать всю информацию в виде новостей, журналов и контента на русском языке. Я использую в своей жизни два языка, я не испытываю пока никаких сложностей ни в коммуникации, ни в выступлениях, видите, даже на пресс-конференциях нет диктата. Другое дело, что язык используется как инструмент разделения. Для общества, в котором и так много конфликтов, государство могло бы использовать больше механизмов для объединения, а не для разъединения. Если говорить и о Востоке и о Западе Украины, язык на бытовом уровне никогда раньше не был проблемой. Языковой вопрос возникал, как правило, под выборы, в ситуации, когда нужно было разделить общество на конфликтующие лагеря.

- Вы работали, в том числе, и на неподконтрольных территориях на Востоке. Вы можете объяснить, почему люди восстали, почему они захотели отделиться?

- У нас в Центре социальных и трудовых исследований было проведено исследовнаие, в котором я участвовала, работал мониторинг протестной активности. Согласно мониторингу, за последние перед 2013 годом месяцы сильно выросла протестная активность, которая была связана с экономической ситуацией. Уровень протестной активности был одинаков как на Востоке, так и на Западе, и в Центре и в Крыму. И здесь конфликт произошел не по причине того, что кто-то не хотел жить с кем-то или кому-то было так тяжело жить в середине Украины вместе с Украиной. Каждый человек, находясь на своей территории, в своем городе на своем рабочем месте выстраивал свои политические предпочтения на основании ближайших жизненных стратегий. Если на Украине перестает работать предприятие и люди с востока начинают ездить в Россию, то рассказы о том, что мы идем в ЕС и ограничиваем взаимодействие через границу с Россией, они выглядят пугающе, поскольку таким образом человек должен полностью перестроить свою жизнь. Если говорить о том, что население западной Украины многие ездят в Европу, многие там работают, у многих там работают родственники, говорить «все, извините, мы теперь закрываем границу с Европой и у нас начинается торговля с ТС» - это опять же выглядит пугающе. На мой взгляд, в основании таких банальных жизненных стратегий нет никакой высокой политики, никакой геополитики. Люди делали свой выбор, каким образом кого они хотят поддерживать. Поэтому для меня весь этот конфликт он просто высосан из пальца от начала до конца. Все противостояния и по Майдану, и по Одессе – они, в основном, неестественным путем возникли во время протестов, потому что протесты это не всегда насилие, это далеко не всегда насилие. Для того, чтобы на протесте началось насилие должна быть активная группа, которая их обеспечит. Здесь я могу только сказать, что все что происходило и по Крыму и по востоку и по Одессе и по Майдану - это очень хорошо технологически организованные процессы, которые дальше выступили разделителями общества.

- На пресс-конференции сейчас выступила представитель «Правого сектора»* (запрещено в РФ), которая заявила, что никакого гей-парада 18 июня в Киеве не будет, они не позволят его провести. Ваша оценка ситуации?

- Комментировать заявления «Правого сектора», конечно, очень интересно с одной стороны, но ничего нового сказать в этом случае не получится. Поскольку, с одной стороны, это такая организация, которая действительно борется с коррупцией. Это организация, которая часто выступает за права человека, определенные права, но в то же время это идеологическая консервативная организация которая не может воспринять весь объем прав человека, и права ЛГБТ-лиц их особенно не устраивают. Но это не только эта организация, у нас есть Совет церквей, есть еще много разных консервативных организаций, которые убеждены, что их идеология может диктовать условия, а вот Конвенция о правах человека и об уважении и признании прав для всех меньшинств это то, что в нее не вписывается. Поэтому здесь всегда будет противостояние, здесь всегда будет сопротивление, но наша задача двигаться дальше.

- На Украине сейчас много организаций, называющих себя правозащитными. Некоторые из них организовали блокаду Донбасса, другие занимаются рейдерством. Чем различаются ваши и эти правозащитные организации?

- Разница достаточно проста. Я, как правозащитница, и многие мои коллеги как правозащитники, мы, добиваясь прав для себя и для других людей, используем только законные методы.

* Организация запрещена на территории РФ.