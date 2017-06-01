Алеппо: курды сражаются с протурецкими боевиками в кантоне Африн

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Иска, 1 июня. Столкновения «Рабочей партии Курдистана» и протурецких исламистов происходят в городе Иска.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что исламисты ежедневно ведут гранатометный обстрел позиции курдских ополченцев. По данным портала уже погибли семь мирных жителей и еще 12 гражданских лиц получили ранения.

В ответ курды ведут огонь по позициям противника в городе Дарат-Изза, который в последнее время фактически стал военной базой армии Турции. «Рабочая партия Курдистана» считается в Анкаре террористической организацией, РПК борется за права курдов в Турции и создание курдской автономии на территории страны.