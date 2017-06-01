Первые аппараты OneWeb запустят на «Союзах» в 2018 году

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава OneWeb Эрик Беранже на проходящем в Петербурге международном экономическом форуме рассказал, когда отправятся в космос первые спутники, изготовленные этой британской компанией.

По его словам, производить их будут в Тулузе, а запуск на ракетах-носителях из семейства «Союз» будет произведен уже в следующем году.

Напомним, «Роскосмос» озвучивал информацию о том, что для сети OneWeb Россия готовится запустить на орбиту Земли 672 аппарата.

Таким образом, РФ поможет британской компании воплотить в жизнь амбиционные планы по созданию крупнейшей спутниковой группировки, которая должна будет обеспечить доступ в Интернет по низкой цене.