Технологическая революция и снятие барьеров: Кудрин рассказал о России будущего
Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что России позволят выйти на новый уровень технологическая революция и участие в международной интеграции, разделении труда.
«Сегодня идет дискуссия об образе будущего России. Доходы неплохо выросли в 2000-е годы благодаря нефтегазовому сектору. Укреплялся рубль… В нулевых экономический рост достигал 7–8% ВВП», — заявил Кудрин в рамках ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По его словам, последние 10 лет темпы роста составляют в среднем 1%. «Мы отставали от всего мира. Стагнация по сути», — выразил он свое мнение.
Эксперт полагает, что выйти из сложившейся ситуации можно с помощью технологической революции и участия в международной интеграции. Кроме того, для экономического роста требуется удвоить несырьевой экспорт.
«У нас есть потенциал. Но чтобы двигаться дальше, мы должны учитывать требования мирового рынка. Значит мы должны выстроить внешние коммуникации на новом уровне. Пока не создадим товары, которые будут пользоваться во всем мире, мы не сможем взять эти барьеры, — отметил он.