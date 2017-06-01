Технологическая революция и снятие барьеров: Кудрин рассказал о России будущего

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что России позволят выйти на новый уровень технологическая революция и участие в международной интеграции, разделении труда.

«Сегодня идет дискуссия об образе будущего России. Доходы неплохо выросли в 2000-е годы благодаря нефтегазовому сектору. Укреплялся рубль… В нулевых экономический рост достигал 7–8% ВВП», — заявил Кудрин в рамках ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, последние 10 лет темпы роста составляют в среднем 1%. «Мы отставали от всего мира. Стагнация по сути», — выразил он свое мнение.

Эксперт полагает, что выйти из сложившейся ситуации можно с помощью технологической революции и участия в международной интеграции. Кроме того, для экономического роста требуется удвоить несырьевой экспорт.