Сотрудникам украинского офиса Mail.Ru предложат работу в России

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Москва, 1 июня. Попавшим под санкции Киева сотрудникам украинского офиса Mail.Ru предложили продолжить работу в российских подразделениях компании, заявил гендиректор IT-гиганта Борис Добродеев.

Глава Mail.Ru Борис Добродеев назвал решение киевских властей о блокировке российских сервисов. «Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях», — заметил он. При этом гендиректор добавил, что компания сделает все, чтобы помочь украинским пользователям остаться на связи со своими друзьями. Добродеев сообщил, что украинская команда Mail.Ru Group перейдет на работу в российских офисах, сотрудникам предложена соответствующая альтернатива, пишет «Коммерсант».