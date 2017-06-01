Сирия на кону: как Асад должен сохранить страну по окончанию войны с ИГИЛ

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Ситуация на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжает стремительно развиваться. Вооруженные формирования курдов и международная антитеррористическая коалиция во главе с США штурмую Ракку — столицу запрещенного в России «Исламского государства»*. В свою очередь российские ВКС и ВМФ наносят удары по силам боевиков, которым удается вырваться из окружения в Ракке.

Так, например, боевики «Исламского государства» предприняли несколько попыток прорыва из Ракки в древнюю Пальмиру. По данным российского министерства обороны, все попытки пресекли Воздушно-космические силы РФ, а накануне подключился и наш ВМФ, отправив террористам «посылку» в виде четырех крылатых ракет «Калибр». Каждый снаряд нашел своего адресата.

Военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, беседуя с корреспондентом Федерального агентства новостей, пояснил: существенное влияние на развитие сирийского кризиса оказало подписание Россией, Ираном и Турцией меморандума о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В течение мая страны-гаранты перемирия работали над реализацией положений меморандума, в связи с чем военно-политическая ситуация в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс и Даръа имеет положительную динамику. Подписание меморандума в Астане еще раз продемонстрировало, что женевский переговорный формат по САР находится скорее в тупиковом положении.



«Одновременно с этим, на севере Сирии, где ведет свою кампанию международная коалиция во главе с США, не угасают противоречия, связанные, в первую очередь, с противостоянием курдов и протурецких формирований. Отсутствие последовательности в поведении американского военного руководства также сказывается на эффективности борьбы с боевиками из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) в регионе. Прорыва в поведении американцев и коалиции ожидали после саммита НАТО, но его решения имеют скорее политические последствия в рамках давления Дональда Трампа на союзников по военному блоку с целью снижения финансового участия США в деятельности НАТО. Итогом саммита стало заявление руководства альянса об активном финансовом участии в военном конфликте в Сирии, что стало небольшой промежуточной победой администрации Трампа над другими союзниками по альянсу», — рассказал Евгений Валяев.

На этом фоне, заметил эксперт, Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения. Эти действия вызывают недовольство со стороны Анкары, которая считает, что курдские формирования связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

«Американцы и коалиция ради достижения более существенных результатов в короткий срок ведут грубую работу по борьбе с боевиками, из-за чего гибнет мирное население. Не до конца погашен конфликт вокруг мартовского удара американцев по иракскому городу Мосулу, в результате которого погибло более сотни мирных жителей. По этому поводу официальные власти Ирака призывают выплатить пострадавшим компенсации. В конце мая авиаудар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии унес жизни 35 мирных жителей, из-за чего МИД Сирии направил письма в Совет Безопасности ООН, в которых призвал прекратить незаконные действия международной коалиции под предводительством США на территории страны. Дамаск в письмах как раз отмечает недопустимую агрессивность действий коалиции. Также гибель мирных жителей была зафиксирована при авиаударе коалиции по Ракке», — добавил Валяев.





Эксперт отметил, что участившиеся авиаудары американской коалиции по территории САР напрямую затрагивают государственный суверенитет страны и играют на руку боевикам террористических организаций. Если Москва всеми своими действиями показывает, что работает над сохранением Сирии в государственных границах и с уважением относится к ее суверенитету, то действия США в регионе направлены на децентрализацию как институтов власти, так и всего сирийского государства.

«Можно говорить даже о том, что американцам выгодно угасание женевского формата, из-за чего их военная активность становится неподконтрольной как официальному Дамаску, так и сирийской оппозиции. Можно прогнозировать, что в дальнейшем американцы предложат формат разделения Сирии на части, которые будут находиться под курированием различных сторон. Такой формат будет способствовать тому, что часть важных регионов по добыче нефти и газа окажется не под контролем официального Дамаска. Сирийские оппозиционеры уже высказывают недовольство поведением США. Они уверены, что без участия американцев в женевском процессе невозможно идти вперед, потому что именно США и Россия являются основными спонсорами женевского процесса. Но если Россия ответственно подходит к женевскому процессу, то американцы показывают, что они до сих пор не определились со своими, как минимум, публичными планами», — уверен Валяев.





Эксперт заметил, что при поддержке России Дамаску уже не единожды удавалось переломить ситуацию в борьбе против террористов, а также перейти в наступление на ключевых направлениях. Но в нынешнем положении, когда американцы с коалицией готовы как можно скорее захватить Ракку, Башару Асаду также необходимо проявлять высокую активность, чтобы к окончанию активных боевых действий против ИГ* прийти с максимальным числом козырей в руках.



«Активность Асада должна проявляться, в частности, в наступлении на позиции боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, а также в защите занятых правительственными войсками территорий. Ведь при атаке на Ракку международной коалиции, часть боевиков будет уходить в другие провинции. Российское командование уже сообщало, что наша авиация уничтожает крупные группировки членов «Исламского государства», которые направляются из Ракки в сторону Пальмиры. Для уничтожения боевиков, идущих оттуда, были применены российские крылатые ракеты, запущенные из подводного положения с подлодки «Краснодар». Подобные удары, кроме высокой эффективности, несут серьезный пропагандистский эффект против боевиков», — резюмировал Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.