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Экономика
Турция проверит качество российского мяса для допуска на свой рынок

Турция проверит качество российского мяса для допуска на свой рынок

11:13  1 Июня 2017
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Турция проверит качество российского мяса для допуска на свой рынок

Санкт-Петербург, 1 июня. Турецкие власти намерены проверить качество российской молочной и мясной продукции, чтобы решить вопрос о допуске российских экспортеров на свой рынок. Об этом сообщил замглавы министерства экономического развития России Алексей Груздев в кулуарах форума ПМЭФ.

«Мы с коллегами в постоянном контакте и договариваемся о расширении торговых отношений. И молочная, и мясная продукция — ведутся работы по аттестации предприятий. В первую очередь мясная продукция», — пояснил Груздев агентству ТАСС.

Геннадий Плющев
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