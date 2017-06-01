Турция проверит качество российского мяса для допуска на свой рынок

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Санкт-Петербург, 1 июня. Турецкие власти намерены проверить качество российской молочной и мясной продукции, чтобы решить вопрос о допуске российских экспортеров на свой рынок. Об этом сообщил замглавы министерства экономического развития России Алексей Груздев в кулуарах форума ПМЭФ.

«Мы с коллегами в постоянном контакте и договариваемся о расширении торговых отношений. И молочная, и мясная продукция — ведутся работы по аттестации предприятий. В первую очередь мясная продукция», — пояснил Груздев агентству ТАСС.