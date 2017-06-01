Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Карякин на ПМЭФ назвал шахматы инструментом государственной политики

Карякин на ПМЭФ назвал шахматы инструментом государственной политики

11:37  1 Июня 2017
67

Карякин на ПМЭФ назвал шахматы инструментом государственной политики

Санкт-Петербург, 1 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал политиков играть в шахматы. По его мнению, игра в эту логическую игру идет на пользу отношениям между государствами.

«Я считаю, что шахматы, как и спорт в целом, очень полезны для отношений между государствами, для стран, для политиков, — заявил Карякин, выступая на сессии «Спорт — пространство доверия» в рамках ПМЭФ-2017. — Хочется, чтобы все политики играли в шахматы и занимались спортом».

Напомним, в четверг, 1 июня Петербургский международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге.

#карякин #шахматы #пмэф
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть