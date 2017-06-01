Карякин на ПМЭФ назвал шахматы инструментом государственной политики

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал политиков играть в шахматы. По его мнению, игра в эту логическую игру идет на пользу отношениям между государствами.

«Я считаю, что шахматы, как и спорт в целом, очень полезны для отношений между государствами, для стран, для политиков, — заявил Карякин, выступая на сессии «Спорт — пространство доверия» в рамках ПМЭФ-2017. — Хочется, чтобы все политики играли в шахматы и занимались спортом».

Напомним, в четверг, 1 июня Петербургский международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге.