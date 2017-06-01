Турчинов потребовал срочно ввести визовый режим с Россией

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Киев, 1 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал как можно скорее ввести визовый режим с Россией. По его мнению, этот вопрос не просто назрел, а «перезрел», поэтому чем скорее его решат, тем будет лучше.

«Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее. Тем будет лучше для страны», — заявил он журналистам местных СМИ.

Кроме того, Турчинов рассказал об исторической миссии Украины. По его мнению, она заключается в возведении на востоке страны границы, которая «защитит Украину от агрессии России, а Запад — от проникновения гибридных провокационных технологий».

«Наверное, это наша историческая миссия», — добавил он.

